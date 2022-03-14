Переможець шоу "Голос країни" Роман Сасанчин розповів про ще один злочин російських окупантів, який забрав життя українця.

Як повідомляє Politeka.net, співак поділився розриває душу постом у своєму Instagram. У ньому Сасанчин розповів про те, як російські військові вбили представника ПЦУ у Волновасі.

"У Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона. Про це написали на офіційній Facebook-сторінці пцу. Нехай земля буде пухом", - написав Сасанчин.

Він також поділився фотографією загиблого ігумена Платона.

Українці в коментарях до посту вирішили також висловити свої співчуття у зв'язку з вбивством українського священика.

"Вічна пам'ять", "який жах", "нехай покарає Сам Господь бог", "вічна пам'ять, царство Небесне", "Нічого святого, блюзнірство в 21 столітті", "сумно, але це війна! Війна!",- пишуть люди.

Відзначимо, що сам Сасанчин зараз залишається в Україні, а ось його дружина Іванна і їх маленька дочка Елізабет, якій всього кілька місяців, виїхали до Польщі. Пара дуже важко переживає таке вимушене розставання і сподівається на те, що воно буде недовгим.

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" покинула Україну з дитиною.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" Сасанчин поділився своїми планами на весну.

Також Politeka писала, що дружина Сасанчина вперше показала свою маму, яка не приїхала на хрестини внучки.