Жена украинского певца Романа Сасанчина, который победил на шоу "Голос країни"-10, Иванка показала свою маму, которая не смогла приехать на крещение внучки.

Как сообщает Politeka.net, у сторис в своем Instagram 24-летняя жена победителя "Голосу країни" и "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Иванка активно ведет свой блог. Девушка показывает поклонникам будни их семьи, а также рассказывает о планах.

На этот раз девушка показала свою маму, которая приехала навестить маленькую дочь Романа и Иванки Элизабет.

"Мы с мамой уже с процедур. Маме сделали бровки. Счастливые идем домой. Еще зайдем в магазин купим водичку, а потом должны поехать сделать загранпаспорта мне и Лизе", - поделилась планами Иванка Сасанчин.

Вместе с мамой Иванки погостить приехала ее маленькая племянница Милана.

Напомним, что ранее жена победителя "Голосу країни" рассказала, что на крещение внучки смогли приехать только родители Романа та объяснила, почему не было ее семьи.

"К сожалению, с моими родителями нет фотографий, их не было. Папа за границей, а мама заболела и не могла никак приехать. Сестра также за границей", - пояснила тогда Иванка Сасанчин.

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