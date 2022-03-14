Победитель шоу «Голос країни» Роман Сасанчин рассказал о еще одном преступлении российских оккупантов, которое забрало жизнь украинца.

Как сообщает Politeka.net, певец поделился разрывающим душу постом в своем Инстаграм. В нем Сасанчин рассказал о том, как российские военные убили представителя ПЦУ в Волновахе.

«В Волновахе Донецкой области россияне убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона. Об этом написали на официальной Facebook-странице ПЦУ. Пусть земля будет пухом», - написал Сасанчин.

Он также поделился фотографией погибшего игумена Платона.

Украинцы в комментариях к посту решили также выразить свои соболезнования в связи с убийством украинского священника.

«Вечная память», «Какой ужас», «Пусть покарает сам Господь бог», «Вечная память, царство небесное», «Ничего святого, кощунство в 21 веке», «Грустно, но это война! Война!», - пишут люди.

Отметим, что сам Сасанчин сейчас остается в Украине, а вот его жена Иванна и их маленькая дочка Элизабет, которой всего несколько месяцев, выехали в Польшу. Пара очень тяжело переживает такое вынужденное расставание и надеется на то, что оно будет недолгим.

Напомним, жена победителя "Голосу країни" покинула Украину с ребенком.

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Сасанчин поделился своими планами на весну.

Также Politeka писала, что жена Сасанчина впервые показала свою маму, которая не приехала на крестины внучки.