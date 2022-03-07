Как сообщает Politeka.net в сторис в своем Instagram 24-летняя жена победителя "Голоса страны" и "Голос. Дети" Романа Сасанчина Иванна рассказала, что вместе с маленькой дочкой уехала из Украины и показала кадры.

Иванна Сасанчин сообщила, что они с Элизабет сейчас в Польше, а вот Роман остался в Украине.

"Я не знаю, сколько мы будем друг без друга. Я молю Бога, чтобы это закончилось как можно быстрее", - отметила она.

"Мой совет, у кого есть ребенок до года, не слушайте никого, идите напролом до границы, имеете право. Что делается на границе? Там полный хаос.Люди злые очень. Дети до года без очереди идут. Но люди злые и глупые кричат, не пропускают, могут и затоптать.Женщина имела ребенка 9 дней, ее не пропустили люди», - рассказала Иванна.

Также жена победителя "Голоса страны" показала, как с маленькой внучкой прощались дедушка и бабушка – родители Романа.

Напомним, победитель "Голоса страны" Сасанчин поделился своими планами на весну: "Сначала мы выиграем войну, а потом..."

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