"Я не очікував, що буде саме так! Це приголомшлива нація, приголомшлива країна!"

Актор «Дизель шоу» Євген Сморигін - Білорус, який давно живе в Україні, захопився українцями, які вже мужньо борються з російськими загарбниками. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

«Я хочу звернутися до тих людей, які напали в даний момент на Україну, Ви знаєте, мені здається у вас немає ніяких шансів. Завдяки вам українці настільки об'єдналися в один великий кулак! Всі люди, хто раніше сварилися, лаялися, родичі роками не розмовляли, сусіди не віталися-все це було стерто в один момент, всі люди об'єдналися в одне ціле", - сказав актор.

Євген Сморигін упевнений, що ніякий ворог не в силі побороти такий сильний дух.

"Ви не уявляєте цей дух об'єднання! Я не очікував, що буде саме так! Це приголомшлива нація, приголомшлива країна! Ні у якого ворога не буде жодного шансу перемогти, це великі люди! - захопився українцям Білорус. Ми віримо, що все буде добре. І незабаром ми всі зможемо обійняти своїх рідних і разом святкувати перемогу", - підсумував артист.

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