Как пишет Politeka.net, актер и художественный руководитель «Дизель Студио» показал новое фото на своей странице в Инстаграм.

Егор Крутоголов позировал с ружьем в руках.

«Держитесь, орки – я нарыл двустволку», - написал артист.

Отметим, ранее артист «Дизель шоу» Евгений Сморыгин отреагировал на пропагандистское заявление российского певца Николая Баскова о войне в Украине.

«Прочитал пост Коли Баскова по поводу того, что Путин прав, что избавляет Украину от фашизма, от геноцида… Во-первых Коля не был в Украине, если не ошибаюсь, семь лет. Ну, это неважно, сколько лет конкретно. Я расскажу, как «звезды» типа вот Коли приезжают на концерты в любой город. Колю привозят минимум бизнес-классом в самолетике, если отдельный концертик – это чартерный рейс… Его встречает с-класс минимум «Мерседес», отвозит в гостиницу, и он потом утречком просыпается, концерт вечером, и также улетает. Вот это все общение с гражданами той или иной страны, то есть он даже не соприкасается», - сказал он.

Евгений Сморыгин, который уже 15 лет живет в Украине, коротко описал то, что сейчас происходит в стране.

«Я живу в Украине 15 лет, общаюсь с людьми, хожу в магазины. То, что происходит сейчас в Украине – мы несколько раз в день бежим в убежище, потому что слышим взрывы, самолеты, вертолеты над Киевом. Друзья, я в страшном сне такого не мог представить», - сказал артист.

Евгений Сморыгин подчеркнул, что за 15лет в Украине ему никто ни разу не делал замечания из-за русского языка.

Напомним, Сумская в слезах рассказала о своем несчастье: "Мы потеряли самого родного человека"

Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» рассказала россиянам, что на самом деле происходит в Украине: «Третий день дети спят на полу и…»

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко поделилась особенным кадром с мужем: "Наше последнее фото перед..."