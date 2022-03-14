Актер «Дизель шоу» Евгений Сморигин - белорус, который давно живет в Украине, восхитился украинцами, которые уже мужественно сражаются с российскими захватчиками. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
«Я хочу обратиться к тем людям, которые напали в данным момент на Украину, вы знаете, мне кажется у вас нет никаких шансов. Благодаря вам украинцы настолько объединились в один большой кулак! Все люди, кто раньше ссорились, ругались, родственники годами не разговаривали, соседи не здоровались – все это было стерто в один момент, все люди объединились в одно целое», – сказал актер.
Евгений Сморигин уверен, что никакой враг не в силе побороть такой сильный дух.
«Вы не представляете этот дух объединения! Я не ожидал, что будет именно так! Это потрясающая нация, потрясающая страна! Ни у какого врага не будет ни одного шанса победить, это великие люди! – восхитился украинцам белорус. Мы верим, что все будет хорошо. И вскоре мы все сможем обнять своих родных и вместе праздновать победу», - подытожил артист.
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