Як повідомляє Politeka.net, чоловік Каті Осадчої поділився у своєму Instagram новим емоційним постом.

Горбунов бурхливо відреагував на обстріл житлового будинку в районі Оболонь у Києві. Вранці 14 березня в дев'ятиповерхівку потрапив артилерійський снаряд під час обстрілу окупантів. В результаті сталося часткове руйнування з першого по третій поверх, а в квартирах на третьому і четвертому поверсі розгорілася пожежа.

Горбунов поділився знімком палаючого будинку.

"Зупиніться, звірі! Коли ж ви нап'єтеся нашої крові і здохнете? Ви відповісте за кожного нашого воїна, кожної мирної людини!! Кожної дитини!", - написав ведучий.

Українці також не змогли стримати своїх емоцій від побаченого.

"Якщо є справедливість, то наша країна подолає це пекло", "Боже, покарай нелюдів!", "Нехай прокляті будуть", "вони дійсно звірі, до них неможливо достукатися", "Варвари, будьте прокляті", "припиніть вбивати мирних жителів", "Нелюди...дикі нелюди", "Слава Україні! Ми переможемо! Слава нашим воїнам!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча повідомила про ініціативу, яка допоможе тисячам українців.

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, заради чого варто жити українцям.

Також Politeka писала, що Горбунов пояснив українцям, що їм зараз треба робити.