Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов уже многие годы является популярным украинским телеведущим. За его спиной множество проектов, а также фильмы, которые он сам продюсировал.

На своей странице в Инстаграм ведущий опубликовал новое фото. На кадре он показал себя, а под снимком он решил дать рекомендации, как вести себя украинцам на данный момент и что не следует делать.

"Страх и паника – лучшие союзники безумного карлика!!! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту - делает нас сильнейшими в мире! Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем спокойствие!! Слава Украине", — поделился Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Сил нам и мирного неба", "Поддерживаем! Стараемся быть спокойными, но это очень тяжело", "А лучше сейчас не мониторить 24/7 непроверенные новости в телеграме и фейки", "Спасибо за позитив", "Украина не хочет войны, провокаций нет с нашей стороны! Мы за мир и дружбу на планете! Мы все за мирное небо и счастье детей!", "Мы за мир!".

Напомним, что недавно Горбунов и его жена Катя Осадчая осуществили мечту их старшего сына - Ивана и покатали его на вертолете в Киеве.

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Также, Горбунов и Осадчая закатили грандиозный праздник для 5-летнего сына: кадры попали в Сеть.

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