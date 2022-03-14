Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - успешная украинская телеведущая. Сейчас артистка занялась волонтерством и сообщила в своем блоге о новой инициативе, которая поможет найти родных.
"Мы продолжаем помогать отыскать родных!
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Сейчас девочки обрабатывают до двух тысяч в день", - написала Осадчая у себя на страничке.
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Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Пожалуйста, дайте ссылку на канал, спасибо за столь важную инициативу", "Написала вам сообщение о волонтерстве", "Хочу стать волонтером! Отправила сообщение", "Написала в личные сообщения", "Можно ссылку на канал пожалуйста, потому что у меня почему-то не высвечивает, спасибо, Слава Украине, Ровно с вами".
Напомним, зимний Киев с высоты птичьего полета: Осадчая поделилась головокружительными кадрами
Также Politeka сообщала, что Осадчая похвасталась взрослым подарком для их с Горбуновым пятилетнего сына
А еще Politeka писала, что Осадчую на детском празднике засняли в страстном поцелуе с Горбуновым