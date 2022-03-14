Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Нікітюк опублікувала відповідне відео.

Увечері 14 березня в мережі наробила шуму акція Марини Овсяннікової – редактора російського «Першого каналу», відомого своєю неприкритою пропагандою, в тому числі – і проти України.

У прямому ефірі вечірніх новин Овсянникова увірвалася в студію з плакатом зі словами: «зупиніть війну. Не вірте пропаганді! Тут вам брешуть". Відразу після цього дівчину затримали.

З'ясувалося, що перед своїм перфомансом Овсянникова записала відеозвернення, в якому пояснила свій вчинок. Вона розповіла, що багато років працювала на «Першому каналі» і займалася кремлівською пропагандою, проте зараз їй стало соромно за «брехню з екрану телевізора».

Никитюк опублікувала звернення дівчини.

«Те, що зараз відбувається на Україні - це злочин! І Росія - країна-агресор... на жаль, останні роки, я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою, і мені зараз дуже соромно за це! Соромно за те, що дозволяла говорити брехню з екрану телевізора. Соромно за те, що дозволяла зомбувати російських людей...Ми просто безмовно спостерігали за цим антилюдським режимом! І зараз від нас відвернувся весь світ, і ще 10 поколінь наших нащадків не відмиються від ганьби цієї братовбивчої війни", - говорить Овсянникова.

Нікітюк вважає, що вчинок дівчини став тільки першим в низці подібних акцій в Росії.

"Машина завелася...сподіваюся не затихне! Марина Овсяннікова редактор "Першого каналу" P. S. Марина тримайтеся!!",- написала українська ведуча, запропонувавши підтримати росіянку в соцмережах.

Вчинок Марини також схвалили Тіна Кароль, Злата Огневич, Вікторія Булітко, Володимир Остапчук та інші відомі українці.

Нагадаємо, Нікітюк поглумилася над російськими блогерами, які оплакують блокування Instagram.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк колко пожартувала над росіянами, українці не стрималися.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк показала, що таке справжнє "дно", відео.