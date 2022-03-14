Известная украинская ведущая Леся Никитюк, а также другие украинские звезды отреагировали на акцию сотрудницы российского «Первого канала».

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Никитюк опубликовала соответствующее видео.

Вечером 14 марта в сети наделала шума акция Марины Овсянниковой – редактора российского «Первого канала», известного своей неприкрытой пропагандой, в том числе – и против Украины.

В прямом эфире вечерних новостей Овсянникова ворвалась в студию с плакатом со словами: «Остановите войну. Не верьте пропаганде! Здесь вам врут». Сразу после этого девушку задержали.

Выяснилось, что перед своим перфомансом Овсянникова записала видеообращение, в котором объяснила свой поступок. Она рассказала, что много лет работала на «Первом канале» и занималась кремлевской пропагандой, однако сейчас ей стало стыдно за «ложь с экрана телевизора».

Никитюк опубликовала обращение девушки.

«То, что сейчас происходит на Украине - это преступление! И Россия - страна – агрессор… К сожалению, последние годы, я работала на Первом канале, занимаясь кремлёвской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это! Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей… Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловечским режимом! И сейчас от нас отвернулся весь мир, и ещё 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны», - говорит Овсянникова.

Никитюк считает, что поступок девушки стал только первым в череде подобных акций в России.

«Машина завелась…надеюсь не заглохнет! Марина Овсянникова редактор «первого канала» P.s. Марина держитесь!!», - написала украинская ведущая, предложив поддержать россиянку в соцсетях.

Поступок Марины также одобрили Тина Кароль, Злата Огневич, Виктория Булитко, Владимир Остапчук и другие известные украинцы.

Напомним, Никитюк поглумилась над российскими блогерами, которые оплакивают блокировку Instagram.

Как сообщала Politeka, Никитюк колко подшутила над россиянами, украинцы не сдержались.

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