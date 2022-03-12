Известная телеведущая Леся Никитюк посмеялась над российскими блогерами, которые переживают из-за блокировки Instagram на территории странны-агрессора.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно волонтерит, вышла на связь с поклонниками и в очередной раз посмеялась на россиянами.

Так, теперь телезвезда опубликовала черную картинку с веселой надписью: "На данный момент российские блогеры прощаются с Instagram. Безработные снова стали безработными".

Таким образом Леся поглумилась над россиянами и особенно на блогерами с миллионными аудиториями, которым блокируют доступ к популярной соцсети Instagram.

Надо сказать, что поклонники поддержали Никитюк в комментариях к фото, тоже радуясь "большому горю" россиян из-за блокировки соцсети.

К слову, решение о запрете на территории страны-агрессора соцсетей Facebook и Instagram принял ограничивающий все в России орган Роскомнадзор. А вот соцсеть TikTok сама ушла с российского рынка.

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