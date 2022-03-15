Як повідомляє Politeka.net, ведуча поділилася відповідним постом у своєму Instagram. Падалко розповіла, що 14 березня для неї був особливий день – день народження її старшого сина Михайла. Цього року свято для їх сім'ї було затьмарене війною, що охопила нашу країну, проте ведуча все одно постаралася зробити цей день особливим для своєї дитини.

"Я - мама-"сюрприз" для мого іменинника. Міхє – 15! Я не могла сьогодні не приїхати. Радіємо, що можемо побути разом. Вболіваємо за нашого тата. Віримо в Україну!",- розповіла Падалко.

Вона зазначила, що її син цікавиться історією, тому зараз особливо уважно стежить за трагічними, але в той же час героїчними для України подіями нової історії, які розгортаються у нього прямо на очах.

"Перше потрясіння - розбомблений стадіон, де його футбольна команда тренувалася останні роки. Це було поле військової частини на Брестській... Я не знаю, скільки ще горя у нас всіх попереду, але я кожен день представляю своїх дітей, свого чоловіка, своїх друзів, всіх нас на Хрещатику на Параді Перемоги!", - заявила Падалко.

Вона також поділилася фотографіями з сином і дочками.

Зазначимо, що чоловік ведучої після початку війни поповнив ряди захисників України.

Нагадаємо, ведуча "1+1" Падалко відповіла, де зараз її діти і чому більше не плаче.

Як повідомляла Politeka, чоловік телеведучої "1 + 1" Марічки Падалко взяв у руки зброю.

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