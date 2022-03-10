Как пишет Politeka.net, украинская телеведущая новостей на ТСН Маричка Падалко вышла на связь с поклонниками и рассказала о том, что остается в Киеве, как и ее муж Егор Соболев, а вот детей удалось вывезти.

В своем Instagram Маричка выложила фото своей кошки и рассказала, как она сбежала на полпути из Киева, однако, смогла вернуться домой. "Что я тогда пережила, зная, что везу детям лучшего друга и как Гиша пришла, я как-то напишу отдельно. Но пока это был самый радостный момент за последние две недели и в последний раз, когда я плакала. Больше не могу. Чтобы не происходило", - поделилась телеведущая.

Также Падалко рассказала, что ей удалось отвезти детей во Львовскую область: "Мои дети, которые сейчас во Львовской области, мужественно переносят разлуку с родителями, хотя самая маленькая оказалась к этому не готова".

По словам Марички, она больше не плачет, потому что послушала совет своего американского коллеги.

"Один из редакторов американского канала, с которыми я сейчас много общаюсь: "Не плачьте, дайте миру сейчас выплакать ваши слезы за вас, а вам нужны силы для победы". Это собственно то, что я сейчас чувствую – быть мужественным, быть сильным, приближать победу каждый на своем месте. Все остальное – потом", - написала телеведущая.

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