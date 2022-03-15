Как сообщает Politeka.net, ведущая поделилась соответствующим постом в своем Инстаграм. Падалко рассказала, что 14 марта для нее был особый день – день рождения ее старшего сына Михаила. В этом году праздник для их семьи был омрачен войной, охватившей нашу страну, однако ведущая все равно постаралась сделать этот день особенным для своего ребенка.

«Я – мама-«сюрприз» для моего именинника. Михе – 15! Я не могла сегодня не приехать. Радуемся, что можем побыть вместе. Болеем за нашего папу. Верим в Украину!», - рассказала Падалко.

Она отметила, что ее сын интересуется историей, поэтому сейчас особенно внимательно следит за темы трагическими, но в то же время героическими для Украины событиями новой истории, которые разворачиваются у него прямо на глазах.

«Первое потрясение – разбомбленный стадион, где его футбольная команда тренировалась последние годы. Это было поле воинской части на Брестской... Я не знаю, сколько еще горя у нас всех впереди, но я каждый день представляю своих детей, своего мужа, своих друзей, всех нас на Крещатике на Параде Победы!», - заявила Падалко.

Она также поделилась фотографиями с сыном и дочками.

Отметим, что муж ведущей после начала войны пополнил ряды защитников Украины.

Напомним, ведущая "1+1" Падалко ответила, где сейчас ее дети и почему больше не плачет.

Как сообщала Politeka, муж телеведущей "1+1" Марички Падалко взял в руки оружие.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко поделилась особенным кадром с мужем.