Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Українська телезірка розмістила звернення до хакерів з відомої на весь світ групи Anonymous. Так, Нікітюк запропонувала їм розробити механізм, який дозволить автоматично включати звук сирени, що попереджає про авіанальоти, для росіян кожен раз, коли така сирена звучить в Україні.

"Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, яка включається в Україні, автоматично включалася і по всій Росії", - написала у своєму пості Нікітюк.

Її ідею в коментарях підтримав і колишній "холостяк" Михайло Заливако.

"Як же це сильно", - написав він.

Українцям також сподобалася така ініціатива.

"Без вихідних і свят!", "Підтримую!", "І щоб у всіх доступних гаджетах!", "Це точно, особливо вночі", "бажано на добу, без зупинок і максимально голосно, нехай з розуму сходять", "зі звуками вибухів!", "Вони б звинуватили нас у співпраці з інопланетянами", "було б супер, нехай відчують те що і ми", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк вразилася сміливим вчинком Росіянки в прямому ефірі пропагандистського каналу.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк поглумилася над російськими блогерами, які оплакують блокування Instagram.

Також Politeka писала, що Нікітюк колко пожартувала над росіянами, українці не стрималися.