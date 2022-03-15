Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Українська телезірка розмістила звернення до хакерів з відомої на весь світ групи Anonymous. Так, Нікітюк запропонувала їм розробити механізм, який дозволить автоматично включати звук сирени, що попереджає про авіанальоти, для росіян кожен раз, коли така сирена звучить в Україні.
"Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, яка включається в Україні, автоматично включалася і по всій Росії", - написала у своєму пості Нікітюк.
Її ідею в коментарях підтримав і колишній "холостяк" Михайло Заливако.
"Як же це сильно", - написав він.
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Українцям також сподобалася така ініціатива.
"Без вихідних і свят!", "Підтримую!", "І щоб у всіх доступних гаджетах!", "Це точно, особливо вночі", "бажано на добу, без зупинок і максимально голосно, нехай з розуму сходять", "зі звуками вибухів!", "Вони б звинуватили нас у співпраці з інопланетянами", "було б супер, нехай відчують те що і ми", - пишуть люди.
Нагадаємо, Нікітюк вразилася сміливим вчинком Росіянки в прямому ефірі пропагандистського каналу.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк поглумилася над російськими блогерами, які оплакують блокування Instagram.
Також Politeka писала, що Нікітюк колко пожартувала над росіянами, українці не стрималися.