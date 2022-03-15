Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм украинская телезвезда разместила обращение к хакерам из известной на весь мир группы Anonymous. Так, Никитюк предложила им разработать механизм, который позволит автоматически включать звук сирены, предупреждающей об авианалетах, для россиян каждый раз, когда такая сирена звучит в Украине.

«Обращение к Anonymous! Сделайте так, чтобы сирена, которая включается в Украине, автоматически включалась и по всей России», - написала в своем посте Никитюк.

Ее идею в комментариях поддержал и бывший «холостяк» Михаил Заливако.

«Как же это сильно», - написал он.

Украинцам также понравилась такая инициатива.

«Без выходных и праздников!», «Поддерживаю!», «И чтобы во всех доступных гаджетах!», «Это точно, особенно ночью», «Желательно на сутки, без остановок и максимально громко, пусть с ума сходят», «Со звуками взрывов!», «Они бы обвинили нас в сотрудничестве с инопланетянами», «Было бы супер, пускай почувствуют то что и мы», - пишут люди.

Напомним, Никитюк впечатлилась смелым поступком россиянки в прямом эфире пропагандистского канала.

Как сообщала Politeka, Никитюк поглумилась над российскими блогерами, которые оплакивают блокировку Instagram.

Также Politeka писала, что Никитюк колко подшутила над россиянами, украинцы не сдержались.