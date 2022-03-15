Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко ( Потап) - відомий український артист і продюсер. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де веде власний блог. Цього разу Олексій пожартував над росіянами, які спробували прочитати вивіску одного з українських магазинів.

На вивісці було написано"Турбота про красу та догляд". Але як виявилося, для росіянина було дуже складно прочитати подібне поєднання слів.

"Та Ми сильно різні і не брати вже ніколи ...", - написав Потап.

Фанати подивилися ролик майже 200 тисяч разів і написали коментарі:

"Жесть, Добрий вечір, ми з України", "не можу", "Просто сміх крізь сльози, як вони живуть, добре, що хоч букви знають", " і не були братами ніколи. Це на Росії така риторика", "народжені повзати літати не зможуть", " він здається зламався!".

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