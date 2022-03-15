Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап), показал, как россияне пытались читать на украинском языке.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский артист и продюсер. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где ведет собственный блог. В этот раз Алексей подшутил над россиянами, которые попытались прочитать вывеску одного из украинских магазинов.

На вывеске было написано "Турбота про красу та догляд". Но как оказалось, для россиянина было очень сложно прочитать подобное сочетание слов.

"Да мы сильно разные и не братья уже никогда …", - написал Потап.

Фанаты посмотрели ролик почти 200 тысяч раз и написали комментарии:

"Жесть, добрый вечер, мы с Украины", "Не могу", "Просто смех сквозь слезы, как они живут, хорошо, что хоть буквы знают", "И не были братьями никогда. Это на России такая риторика", "Родившиеся ползать летать не смогут", "Он кажется сломался!".

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