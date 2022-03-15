Український ведучий і творець програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зізнався, як його вразили руйнування, влаштовані в Києві росіянами.

Як повідомляє Politeka.net, журналіст поділився в Instagram страшними кадрами. Він особисто зняв на відео наслідки підлого обстрілу житлового масиву на Оболоні російськими окупантами.

"Вчора повернувся додому в нетиповому для себе стані. Я багато побачив у житті. Але вчора було важко повірити, що це не страшний сон. Що це мій рідний Київ. Спокійний житловий масив Оболонь. Звичайна 9-поверхівка радянських часів-в такий же дорослішав я.Горе принесла російська ракета. Обвал. Пожежа. Смерть. Квартири зруйновані. Сльози людей. Відчай. Горе. Сотні зруйнованих "мрій", - розповів Комаров.

Він зазначив, що у своєму житті і постійних подорожах побачив багато важких місць, проте побачене в рідному місті сильно його вразило.

"Сніданок, який не встигли доїсти. Іграшки, які діти поспіхом кинули. Всі речі, все життя, все те, що сім'ї збирали десятиліттями, в одну мить знищено російською армією", - пояснив Комаров.

Він також зазначив, що його вразило, як навіть у такій ситуації мешканці будинку, що вижили, не втрачали самовладання і були просто раді тому, що живі.

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