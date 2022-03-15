Как сообщает Politeka.net, журналист поделился в Инстаграм страшными кадрами. Он лично снял на видео последствия подлого обстрела жилого массива на Оболони российскими оккупантами.
«Вчера вернулся домой в нетипичном для себя состоянии. Я многое повидал в жизни. Но вчера было трудно поверить, что это не страшный сон. Что это мой родной Киев. Спокойный жилой массив Оболонь. Обычная 9-этажка советских времен – в такой же взрослел я. Горе принесла российская ракета. Обвалы. Пожар. Смерть. Квартиры разрушены. Слезы людей. Отчаяние. Горе. Сотни разрушенных «мечт», - рассказал Комаров.
Он отметил, что в своей жизни и постоянных путешествиях повидал много тяжелых мест, однако увиденное в родном городе сильно его поразило.
«Завтрак, который не успели доесть. Игрушки, которые дети второпях бросили. Все вещи, вся жизнь, все то, что семьи собирали десятилетиями, в один миг уничтожено российской армией», - объяснил Комаров.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Зеленский подписал закон о наказании за сотрудничество с оккупантами: какой срок грозит
"После понесенных потерь оккупанты отступили": Генштаб сообщил об изменениях на фронте
Нацбанк ввел старые ограничения по валюте: когда понадобятся документы
Есть все шансы: найден еще один способ наказать Россию, что известно
Он также отметил, что его поразило, как даже в такой ситуации выжившие жильцы дома не теряли самообладания и были просто рады тому, что живы.
Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" обратился к фанатам, кадры.
Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" показал, как поздравлял украинок с праздником.
Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" обратился к россиянам, записав видео.