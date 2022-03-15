Украинский ведущий и создатель программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров признался, как его поразили разрушения, устроенные в Киеве россиянами.

Как сообщает Politeka.net, журналист поделился в Инстаграм страшными кадрами. Он лично снял на видео последствия подлого обстрела жилого массива на Оболони российскими оккупантами.

«Вчера вернулся домой в нетипичном для себя состоянии. Я многое повидал в жизни. Но вчера было трудно поверить, что это не страшный сон. Что это мой родной Киев. Спокойный жилой массив Оболонь. Обычная 9-этажка советских времен – в такой же взрослел я. Горе принесла российская ракета. Обвалы. Пожар. Смерть. Квартиры разрушены. Слезы людей. Отчаяние. Горе. Сотни разрушенных «мечт», - рассказал Комаров.

Он отметил, что в своей жизни и постоянных путешествиях повидал много тяжелых мест, однако увиденное в родном городе сильно его поразило.

«Завтрак, который не успели доесть. Игрушки, которые дети второпях бросили. Все вещи, вся жизнь, все то, что семьи собирали десятилетиями, в один миг уничтожено российской армией», - объяснил Комаров.

Он также отметил, что его поразило, как даже в такой ситуации выжившие жильцы дома не теряли самообладания и были просто рады тому, что живы.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" обратился к фанатам, кадры.

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" показал, как поздравлял украинок с праздником.

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