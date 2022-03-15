Як пише Politeka.net, Олег Винник - успішний український співак. Зірка нещодавно випустив новий кліп на пісню" сльози на землі", в якому показав, що зробила Росія з Україною. Відеоробота зібрала сотні тисяч переглядів на платформі Ютуб і десятки тисяч лайків.

Українці відразу ж почали обговорювати відеороботу Олега Винника в коментарях.

"Моя Україна, вона непереможна....перемога буде за нами.... Слава Україні а особливо нашим захисникам", " Плачу... Такий біль за мою Україну...", "Скільки горя!! І скільки гордості за нашу поранену Україну!!! Тримаємося, Ненько!! Ми разом!!", "Господи, прошу, зупини це безумство!", "Господи, зупини це безумство.неможливо дивитися і слухати без сліз, душа просто розривається", " Здрастуйте Олег, Ви знаєте, після такого подання піснею ситуацію у вашій країні, не знаходжу слів. Так здійсниться диво ! Україна стане такою, якою ви мрієте побачити знову".

Нагадаємо, Олег Винник звернувся до російських і білоруських матерів.

Як повідомляла Politeka, Олег Винник у важкий для України ЧАС звернувся до Бога.

Також Politeka писала, що Винник повернувся в Україну і здивував змінами в зовнішності.