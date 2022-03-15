Як пише Politeka.net, Олег Винник - успішний український співак. Зірка нещодавно випустив новий кліп на пісню" сльози на землі", в якому показав, що зробила Росія з Україною. Відеоробота зібрала сотні тисяч переглядів на платформі Ютуб і десятки тисяч лайків.
Українці відразу ж почали обговорювати відеороботу Олега Винника в коментарях.
"Моя Україна, вона непереможна....перемога буде за нами.... Слава Україні а особливо нашим захисникам", " Плачу... Такий біль за мою Україну...", "Скільки горя!! І скільки гордості за нашу поранену Україну!!! Тримаємося, Ненько!! Ми разом!!", "Господи, прошу, зупини це безумство!", "Господи, зупини це безумство.неможливо дивитися і слухати без сліз, душа просто розривається", " Здрастуйте Олег, Ви знаєте, після такого подання піснею ситуацію у вашій країні, не знаходжу слів. Так здійсниться диво ! Україна стане такою, якою ви мрієте побачити знову".
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Зеленський підписав закон про покарання за співпрацю з окупантами: який термін загрожує
Знайдено тіло відомого українського актора, який рятував дітей: "Мама не дочекається свого єдиного сина"
Імена та фото льотчиків, які бомблять жителів України: базуються в Криму
Найбагатша співачка України змінилася до невпізнання і здивувала заявою: "Мені потрібен..."
Нагадаємо, Олег Винник звернувся до російських і білоруських матерів.
Як повідомляла Politeka, Олег Винник у важкий для України ЧАС звернувся до Бога.
Також Politeka писала, що Винник повернувся в Україну і здивував змінами в зовнішності.