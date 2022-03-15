Телеведуча Катя Осадча підбадьорила українців, поділившись кадрами з Харкова у себе в блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де розвиває свій блог. Цього разу знаменитість опублікувала кадри з Харкова до 24 лютого.

"Харків! Я була в цьому місці тисячі разів, там живуть мої хороші знайомі і друзі. Харків'яни, ви герої! Немає таких слів підтримки і жалю, які можна тут написати, але я точно знаю, що буде мир і перемога

Вся Україна з вами кожну секунду. Молимося про вас!",- написано було в публікації.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Спасибі вам, Катя, за підтримку!", "Мій улюблений Харків...Наша прекрасна Перша столиця", " дуже гарне місто.. був. А стане ще красивіше після нашої перемоги", "молимося за всі міста і села України", "Мій рідний, улюблений Харків", "моє улюблене місто, ми повернемося і ти станеш ще красивіше!!!!".

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