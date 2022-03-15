Телеведущая Катя Осадчая подбодрила украинцев, поделившись кадрами из Харькова у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где развивает свой блог. В этот раз знаменитость опубликовала кадры из Харькова до 24 февраля.

"Харьков! Я была в этом месте тысячи раз, там живут мои хорошие знакомые и друзья. Харьковчане, вы герои! Нет таких слов поддержки и сожаления, которые можно здесь написать, но я точно знаю, что будет мир и победа

Вся Украина с вами каждую секунду. Молимся о вас!", - написано было в публикации.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Спасибо Вам, Катя, за поддержку!", "Мой любимый Харьков...Наша прекрасная Первая Столица", "Очень красивый город.. было. А станет еще красивее после нашей победы", "Молимся за все города и села Украины", "Мой родной, любимый Харьков", "Мой любимый город, мы вернемся и ты станешь ещё краше!!!!".

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