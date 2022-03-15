Як пише Politeka.net, блоєрша поділилася в своєму Instagram новим постом. У ньому Репяхова вирішила показати, що незважаючи на події в країні життя в їхній родині йде своєю чергою. Так, 15 березня синові Репяховой і Павлика виповнилося 9 місяців.
"Він так багато чому навчився за ці кілька тижнів...але про це якось потім. Зараз головне перемога. І зупинити страждання наших невинних людей", - написала Репяхова.
Вона додала, що зараз не показує сина в сторіс, так як намагається оберігати його в цей складний час.
"Але зовсім скоро ми повернемося до нормального життя і 10 місяців будемо святкувати в світі вірю в це", - написала блогерка.
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Вона поділилася знімком, на якому їх з Павликом син сидить на комоді, а сама Репяхова стоїть поруч і підтримує його, щасливо посміхаючись.
"Фото зроблено до війни", - уточнила Катерина.
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