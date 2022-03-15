Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про важливий для них з чоловіком день.

Як пише Politeka.net, блоєрша поділилася в своєму Instagram новим постом. У ньому Репяхова вирішила показати, що незважаючи на події в країні життя в їхній родині йде своєю чергою. Так, 15 березня синові Репяховой і Павлика виповнилося 9 місяців.

"Він так багато чому навчився за ці кілька тижнів...але про це якось потім. Зараз головне перемога. І зупинити страждання наших невинних людей", - написала Репяхова.

Вона додала, що зараз не показує сина в сторіс, так як намагається оберігати його в цей складний час.

"Але зовсім скоро ми повернемося до нормального життя і 10 місяців будемо святкувати в світі вірю в це", - написала блогерка.

Вона поділилася знімком, на якому їх з Павликом син сидить на комоді, а сама Репяхова стоїть поруч і підтримує його, щасливо посміхаючись.

"Фото зроблено до війни", - уточнила Катерина.

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