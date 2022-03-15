Как пишет Politeka.net, блоерша поделилась в своем Инстаграм новым постом. В нем Репяхова решила показать, что несмотря на события в стране жизнь в их семье идет своим чередом. Так, 15 марта сыну Репяховой и Павлика исполнилось 9 месяцев.
«Он так многому научился за эти несколько недель…Но об этом как-нибудь потом. Сейчас главное победа. И остановить страдания наших невинных людей», - написала Репяхова.
Она добавила, что сейчас не показывает сына в Сторис, так как старается оберегать его в это сложное время.
«Но совсем скоро мы вернёмся к нормальной жизни и 10 месяцев Мишутки будем праздновать в мире верю в это», - написала блогерша.
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Она поделилась снимком, на котором их с Павликом сын сидит на комоде, а сама Репяхова стоит рядом и поддерживает его, счастливо улыбаясь.
«Фото сделано до войны», - уточнила Екатерина.
Напомним, жена Виктора Павлика показала, как наслаждалась жизнью с мужем до разрухи в стране.
Как сообщала Politeka, жена Виктора Павлика эмоционально отреагировала на заявление Ефросининой.
Также Politeka писала, что 55-летний Виктор Павлик устроил со своей молодой женой чувственную фотосессию.