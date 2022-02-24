Екатерина Репяхова, которая на много лет младше свого мужа, артиста Виктора Павлика, часто делится в Инстаграм различными кадрами и рассказывает о жизни, пишет Politeka.net. Также она показывает, как меняет свои образы или уделяет время мужу и маленькому сыну.

В этот раз Репяхова решила провести время вместе с мужем и ребенком на трогательной фотосессии и специально для этого подобрала несколько разных образов. Виктор Павлик ожидаемо выбрал классический костюм, тогда как его жена предпочла блистать перед камерой в розовом наряде и подобрала специальный макияж.

О сыне Репяхова тоже не забыла: «Прям на съемке мы обнаружили у Мишутки третий зуб, верхняя двойка. А вот бекстейдж от мамы, ждем обложку» - делится мыслями девушка под серией кадров с Павликом.

По словам Кати, она проводит в Instagram около 6 часов в день, и только в то время, когда не занята уходом за новорождённым сыном Мишей, который появился в браке с Виктором Павликом.

Также Репяхова рассказала, что дружит в сети со многими украинскими звездами и блогерами, а особые чувства питает к хореографу Владу Яме. Она отметила, что дружит в Instagram с хореографом Владом Ямой, и очень любит смотреть его сторис.

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