Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько-успішна співачка з України, яка брала участь на "Євробаченні", а нещодавно була суддею проекту "Співають всі". Зірка після творчої паузи повернулася до музики, випустивши пісню "Подруга", а також активно веде блог в Instagram, де розвиває свій блог. Цього разу Анастасія відреагувала на рішення Ізраїлю щодо України.

На сторіс, яку опублікувала Приходько, можна побачити новину від посольства України в Ізраїлі. Як можна зрозуміти, Ізраїль скасував безвіз з Україною і встановив квоту у вигляді 5 тисяч українців, які можуть прибути в країну.

"А там і робити нічого. Були-знаємо. А ще там дуже погано готують. Взагалі нічого не втрачаємо. Спасибі, запам'ятали", - сказала Анастасія у відповідь на дану новину.

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