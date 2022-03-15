Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - успешная певица из Украины, которая участвовала на "Евровидении", а недавно была судьей проекта "Співають всі". Звезда после творческой паузы вернулась к музыке, выпустив песню "Подруга", а также активно ведет блог в Инстаграм, где развивает свой блог. В этот раз Анастасия отреагировала на решение Израиля по Украине.

На сторис, которую опубликовала Приходько, можно увидеть новость от посольства Украины в Израиле. Как можно понять, Израиль отменил безвиз с Украиной и установил квоту в виде 5 тысяч украинцев, которые могут прибыть в страну.

"А там и делать нечего. Были - знаем. А еще там очень плохо готовят. Вообще ничего не теряем. Спасибо, запомнили", - съязвила Анастасия в ответ на данную новость.

Напомним, Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение

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