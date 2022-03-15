Як пише Politeka.net, у своїх сторіз нагадав українцям про те, чому не варто вірити в «каяття» російських публічних особистостей.

Напередодні в мережі наробила шуму акція редактора російського "Першого каналу" Марини Овсяннікової. Жінка увірвалася в студію нібито під час прямого ефіру, тримаючи в руках плакат з антивоєнними закликами. Багато хто подякував їй за сміливість, проте знайшлися і ті, хто засумнівався в щирості цієї акції. Так, деякі вказували на те, що на російському телебаченні просто не буває "прямих ефірів".

Логай поділився своїм поглядом на цю ситуацію.

"Запам'ятайте, будь ласка: всі ці пропагандисти, прості "маленькі" люди, зірки так звані-вони з часом все більше будуть "перевзуватися". І перевзуватися вони будуть не тому, що їм шкода, що мільйони українців залишилися без будинку або тисячі невинних людей загинули. Вони будуть "перевзуватися" тому, що їм буде шкода свого життя під тиском санкцій і того, що їх чекає в майбутньому", - заявив актор.

Логай нагадав про те, що зараз єдине, що насправді важливо – це життя українців.

"А русня нехай йде слідом за російським кораблем", - коротко підсумував актор.

Нагадаємо, Пономарьов висміяв безглуздість російських силовиків на мітингах.

Як повідомляла Politeka, Макс Барських записав важливе звернення до росіян, повернувшись в Україну.

Також Politeka писала, що Потап оприлюднив важкі кадри, як танк РФ у Києві розчавив авто з людиною.