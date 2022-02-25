Как сообщает Politeka.net, сегодня, 25-го февраля в столице Украины танк оккупантов переехал легковой автомобиль, который шел по встречной полосе. Сделано это было намеренно, а после содеянного оккупанты просто помчались дальше.

Водитель машины, на которую наехал российский танк на Оболони, выжил. Пострадавшего спасали все неравнодушные прохожие, вместе высвобождая из машины и срезая обломки автомобиля.

Момент наезда решил показать и знаменитый украинский певец Потап, не став умалчивать о происходящем:

«Это Киев, это Ваши (Русские) Танки убивают наших людей, Это Ваша Война против Нас ! Нам не нужен Ваш Русский Мир! Убирайтесь с Нашей Земли! Остановите кровопролитие! Мы не простим Вам!» - пишет Потап.

В сети простые граждане также поддержали:

«Боже, какое горе 😢; Водитель выжил. Чудом, но выжил; Не пробачимо!!! І не здамося Вам!!! Не будемо малоросами чи недоросами. Ми українці запам’ятайте це раз і назавжди!!!; Це жахливий злочин проти нас, мирних жителів, ми живемо на своїй рідній землі, щоб ви горіли в пеклі нелюди; Это не наша война! Война Путина! Мы делали митинги и поддерживаем вас. Нам тоже не хочется этого, хочется мира!; Всю нон не могла спать, просто боялась за Киев.. Держитесь там✊🏻🤞🏻Мелитополь - у нас слышны стрельба и взрывы с утра, летают вертолеты. Это просто ужас!».

Ранее мы писали, Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев, она не стала молчать и написала обращение в Инстаграм.

По словам звезды, она, как и многие из людей сейчас, молится за людей нашей страны и обеспокоена ужасными событиями:

«Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасных мест», — пишет Джоли.

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