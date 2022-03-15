Как пишет Politeka.net, в своих Сториз напомнил украинцам о том, почему не стоит верить в «раскаяние» российских публичных личностей.

Накануне в сети наделала шума акция редактора российского «Первого канала» Марины Овсянниковой. Женщина ворвалась в студию якобы во время прямого эфира, держа в руках плакат с антивоенными призывами. Многие поблагодарили ее за смелость, однако нашлись и те, кто усомнился в искренности этой акции. Так, некоторые указывали на то, что на российском телевидении попросту не бывает «прямых эфиров».

Логай поделился своим взглядом на эту ситуацию.

«Запомните, пожалуйста: все эти пропагандисты, простые «маленькие» люди, звезды так называемые – они со временем все больше будут «переобуваться». И переобуваться они будут не потому, что им жаль, что миллионы украинцев остались без дома или тысячи невинных людей погибли. Они будут «переобуваться» потому, что им будет жаль своей жизни под давлением санкций и того, что их ждет в будущем», - заявил актер.

Логай напомнил о том, что сейчас единственное, что на самом деле важно – это жизни украинцев.

«А русня пусть идет следом за русским кораблем», - коротко подытожил актер.

Напомним, Пономарев высмеял нелепость российских силовиков на митингах.

Как сообщала Politeka, Макс Барских записал важное обращение к россиянам, вернувшись в Украину.

Также Politeka писала, что Потап обнародовал тяжелые кадры, как танк РФ в Киеве раздавил авто с человеком.