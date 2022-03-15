Як пише Politeka.net, зірка поділилася в Instagram новим надихаючим відео. У важкий для країни час Могилевська знайшла власний спосіб підтримати людей. Так, співачка стала виступати в київському метро, яке жителі столиці зараз змушені використовувати в якості притулку через атаки російських окупантів.
Могилевська показала, як їде в підземку в машині, не забувши зробити макіяж.
"Дорогі мої, заради вас привожу себе в порядок-нафарбувала очі, буду красива. Хочу, щоб дух був!", - розповідає на відео співачка.
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На наступних кадрах вона вже співає перед людьми, що зібралися в метро.
Могилевська попередила киян перед тривалою комендантською годиною.
"Підтримую вас сьогодні особливо перед тривалою комендантською годиною. Не виходьте з укриття!!! Обіймайте один одного і співайте як справжні українці. Ми переможемо! Сьогодні з 20:00 до 07:00 17 березня, в столиці введено комендантську годину. Прошу всіх запастися їжею, водою і теплими речами. Будьте в безпеці. Бережіть себе!", - написала зірка.
Нагадаємо, Наталія Могилевська записала надривне звернення до президента США Байдену.
Як повідомляла Politeka, Наталія Могилевська підтримала українців надихаючими кадрами.
Також Politeka писала, що Наталя Могилевська тепер співає з людьми в метро.