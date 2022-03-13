Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая осталась в Киеве и вместе с тысячами украинцев прячется от бомбежек в метро, записала надрывное видеообращение. В своем Instagram звезда опубликовала видео, в котором на английском языке обратилась к американскому президенту Джо Байдену. А в подписи к публикации дважды тэгнула страницу американского лидера в соцсети.

"Друзья, мое обращение президента Байдена @potus и лидеров Европы. Привет, мир! Меня зовут Наталья. Я – певица и продюсер, но сейчас это не имеет никакого значения. Что сейчас важно, да, это Украина. Я – это Украина. И я на самом деле очень и очень горжусь этим. Весь мир увидел какая у нас величественная нация. Мир восхищается и аплодирует нам, но я хочу обратиться к президенту Байдену @potus и лидерам европейских государств.

Пожалуйста, не аплодируйте! Это не шоу! Это не спектакль! Это настоящая война, в которой солдаты, женщины и дети умирают на улицах, погибают в своих домах. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы остановить эту войну. Теперь. Сегодня. Пожалуйста, сделайте это! Мы нуждаемся в ваших решительных действиях. Теперь. Завтра уже может быть слишком поздно, потому что это война против всего мира! Пожалуйста, спасите нашу жизнь!", - сказала Наталья Могилевская в своем обращении и в подписи к видео.

Напомним, Сумская восхитилась силой духа украинцев, которые устроили бунт на улице: "Продержитесь, милые наши!".

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