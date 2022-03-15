Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала, как подготовилась к своему импровизированному «концерту» в киевском метро.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в Инстаграм новым вдохновляющим видео. В тяжелое для страны время Могилевская нашла собственный способ поддержать людей. Так, певица стала выступать в киевском метро, которое жители столицы сейчас вынуждены использовать в качестве убежища из-за атак российских оккупантов.

Могилевская показала, как едет в подземку в машине, не забыв сделать макияж.

«Дорогие мои, ради вас привожу себя в порядок – накрасила глаза, буду красивая. Хочу, чтоб дух был!», - рассказывает на видео певица.

На следующих кадрах она уже поет перед людьми, собравшимися в метро.

Могилевская предупредила киевлян перед продолжительным комендантским часом.

«Поддерживаю Вас сегодня особенно перед продолжительным комендантским часом. Не выходите из укрытия!!! Обнимайте друг друга и пойте как настоящие украинцы. Мы победим! Сегодня с 20:00 до 07:00 17 марта, в столице введен комендантский час. Прошу всех запастись едой, водой и теплыми вещами. Будьте в безопасности. Берегите себя!», - написала звезда.

Напомним, Наталья Могилевская записала надрывное обращение к президенту США Байдену.

Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская поддержала украинцев вдохновляющими кадрами.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская теперь поет с людьми в метро.