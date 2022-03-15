Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка перемогла кілька років тому в проекті "Танці з зірками". Після цього в 2020 році зірка стала першою "Холостячкою", де вибрала переможцем Олександра Еллерта, з яким деякий час була у відносинах після проекту. А нещодавно зірку запросили стати суддею"Україна має талант". У Ксенії є син Платон, якому скоро виповниться 10 років. Зірка на новому сторіс в Instagram, що виявила у свого сина в телефоні, куди давно не заглядала.

"Давно не заходила до дитини в телефон. І ось сьогодні побачила його нову заставку", - написала Ксенія.



Як можна помітити, у Платона стояла заставка з українським прапором і гербом.

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