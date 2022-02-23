Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина в сюжете программы "Світське життя" рассказала о своих отношениях с коллегой по съемочной площадке Артемием Егоровым. Как оказалось, с актером-красавчиком экс-холостячка сыграла в украинской комедии "Соседка".

По сюжету Ксения играет молодую привлекательную учительницу музыки Веронику, которая одна воспитывает двоих детей. Она ушла от мужа и поселилась по соседству с горячим красавчиком и убежденным холостяком Петром, которого сыграл Артемий Егоров. Очевидно, по классике жанра герои влюбляются.

Так, Мишина рассказала об отношениях, которые сложились между ней и красавчиком-актером Егоровым: "Между нами есть некоторые отношения. Это всегда интересно наблюдать, когда в героях есть любовь, как они взаимодействуют друг с другом".

Отметим, что ранее Ксения появилась с Артемием на красной дорожке Одесского кинофестиваля. Уже тогда этот совместный выход актеров породил много слухов о возможных романтических отношениях между ними.

Напомним, Ксения Мишина на курорте показала подросшего сына Платона: "Ну какой же ты…".

Как сообщала Politeka, Экс-"Холостячка" Ксения Мишина заговорила о карьере певицы: "Многих это удивит".

Также Politeka писала, что Мишина обескуражила кадрами из спальни и похвасталась необычным постельным бельем: "Не знала, что такое бывает".