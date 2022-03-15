Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая победила несколько лет назад в проекте "Танці з зірками". После этого в 2020 году звезда стала первой "Холостячкой", где выбрала победителем Александра Эллерта, с которым некоторое время была в отношениях после проекта. А недавно звезду пригласили стать судьей "Україна має талант". У Ксении есть сын Платон, которому скоро исполнится 10 лет. Звезда на новом сторис в Инстаграм, что обнаружила у своего сына в телефоне, куда давно не заглядывала.

"Давно не заходила к ребенку в телефон. И вот сегодня увидела его новую заставку", - написала Ксения.



Как можно заметить, у Платона стояла заставка с украинским флагом и гербом.

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