Дев'ятого березня загарбники ввалилися до них у будинок. Це було 13 підготовлених кадирівців.

Як пише Politeka.net, ведуча реаліті» Ревізор " Юлія Панкова разом з родиною провела 15 днів у повній окупації під Гостомелем. Родині довелося 14 ночей сидіти в підвалі при температурі +5. Без світла, газу, опалення, ліків і бензину. Вони були відрізані від усього світу.

"Ми не могли виїхати, тому що нас не випускали. В сусідньому селі розстріляли сім'ю. Наш друг, який роздавав їжу мирним жителям, був убитий. У друзів днями померла мати. Її винесли і поклали на лавочку в пакеті і досі не поховали.

Дев'ятого березня загарбники ввалилися до нас в будинок. Це було 13 підготовлених кадирівців. З рудими бородами, обмундированими до зубів. З ПЗРК / голками за плечима і потертими автоматами. У них були георгіївські стрічки на спинах і напис розвідка. Вони вирвали хвіртку, влетіли в будинок в секунду, рухалися по-спецназівськи, вриваючись в кожну кімнату. Це пекло тривало не більше 30 хвилин, але здавався вічністю. Вони забрали телефони, мисливську зброю. Погрожували батькові. Це стало останньою краплею, і ми ризикнули виїхати з дому. Далі не можна було в ньому залишатися " - розповіла телеведуча.

Зараз Юля з сім'єю знаходиться в безпечному місці.

Кожен з українців переживає неймовірний страх і жах, який принесли на наші землі війська РФ. Кожен з нас вірить, що це зовсім скоро закінчиться, йдеться в описі під кадрами.

Раньше Катя Осадча є успішною українською телеведучою. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де розвиває свій блог. Цього разу знаменитість опублікувала кадри з Харкова до 24 лютого.

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