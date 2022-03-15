Девятого марта захватчики ввалились к ним в дом. Это было 13 подготовленных кадыровцев.

Как пишет Politeka.net, ведущая реалити «Ревизор» Юлия Панкова вместе с семьей провела 15 дней в полной оккупации под Гостомелем. Семье пришлось 14 ночей сидеть в подвале при температуре +5. Без света, газа, отопления, лекарств и бензина. Они были отрезаны от всего мира.

«Мы не могли уехать, потому что нас не выпускали. В соседнем селе расстреляли семью. Наш друг, который раздавал еду мирным жителям, был убит. У друзей на днях умерла мать. Ее вынесли и положили на лавочку в пакете и до сих пор не похоронили.

Девятого марта захватчики ввалились к нам в дом. Это было 13 подготовленных кадыровцев. С рыжими бородами, обмундированными до зубов. С ПЗРК/иглами за плечами и потертыми автоматами. У них были георгиевские ленты на спинах и надпись разведка. Они вырвали калитку, влетели в дом в секунду, двигались по-спецназовски, врываясь в каждую комнату. Этот ад длился не больше 30 минут, но казался вечностью. Они забрали телефоны, охотничье оружие. Угрожали отцу. Это стало последней каплей, и мы рискнули уехать из дома. Дальше нельзя было в нем оставаться» - рассказала телеведущая.

Сейчас Юля с семьей находится в безопасном месте.

Каждый из украинцев переживает невероятный страх и ужас, который принесли на наши земли войска РФ. Каждый из нас верит, что это совсем скоро закончится, говорится в описании под кадрами.

Ранее Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где развивает свой блог. В этот раз знаменитость опубликовала кадры из Харькова до 24 февраля.

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