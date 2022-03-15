У РФ після відключення Instagram багато зірок не приховують себе під фільтрами.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим і зіркою шоу" Маска", зараз чоловік вирішив захищати свою країну, як багато інших артистів і не став тікати з України.

Дружина телеведучого також залишилася в рідній країні і часто ділиться в Instagram різними зауваженнями і словами. Нещодавно вона посміялася над яною Рудковською і Тіною Канделакі, які записали короткий ролик, але оскільки це було в Телеграм, фільтрів не було.

У РФ відключені багато додатків і зараз, на записі, добре видно, як сильно відрізняються зірки від тих образів, які показували в Instagram.

"В інсті були маски, а в телеграмі їх немає, тому спостерігаємо реальні пики" - пише Гірник під скрином з того самого відео.

У Телеграм-каналі "Культурная прачечная" також з'явилося повне відео зі зверненням скандально-відомих особистостей. Зазначимо, Яна Рудковська і Тіна Канделакі встигли потрапити під масову критику за свої висловлювання в Instagram.

Раніше Христина розповіла, що було з нею і чоловіком після нападу окупантів: "Ми виїхали з Києва, вважаю, що з під обстрілів їхати потрібно було обов'язково по-можливості. Але мій чоловік прийняв рішення бути в Україні. Також тут наші батьки. Намагаємося бути корисними, допомагати, як можемо, також Вова вирішив бути в теробороні, хоча я була проти, бо він не має військового досвіду. Але я вірю у все краще для кожного з нас", - раніше написала у відповіді Христина Гірник.

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