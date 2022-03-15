В РФ после отключения Инстаграма многие звезды не скрывают себя под фильтрами.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим и звездой шоу "Маска", сейчас мужчина решил защищать свою страну, как многие другие артисты и не стал сбегать из Украины.

Супруга телеведущего также осталась в родной стране и часто делится в Инстаграм различными замечаниями и словами. Недавно она посмеялась над Яной Рудковской и Тиной Канделаки, которые записали короткий ролик, но поскольку это было в Телеграм, фильтров не было.

В РФ отключены многие приложения и сейчас, на записи, хорошо видно, как сильно отличаются звезды от тех образов, которые показывали в Инстаграм.

"В Инсте были маски, а в телеграме их нет, поэтому наблюдаем реальные рожи" - пишет Горняк под скрином с того самого видео.

В Телеграм-канале "Культурная прачечная" также появилось полное видео с обращением скандально-известных личностей. Отметим, Яна Рудковская и Тина Канделаки успели попасть под массовую критику за свои высказывания в Инстаграм.

Ранее Кристина рассказала, что было с ней и мужем после нападения оккупантов: "Мы выехали из Киева, считаю, что с под обстрелов ехать нужно было обязательно по-возможности. Но мой муж принял решение быть в Украине. Также тут наши родители. Стараемся быть полезными, помогать, как можем, также Вова решил быть в теробороне, хотя я была против, ибо он не имеет военного опыта. Но я верю во все лучшее для каждого из нас", - ранее написала в ответе Кристина Горняк.

Напомним, Звезда "Танців з зірками" Дикусар показал кадры в военной форме

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