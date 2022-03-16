Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є досить популярною українською танцівницею і зіркою "Танці з зірками", яка звикла висловлюватися в Instagram і не приховує своєї неприязні до артистів країни-агресора. Після того, як війська РФ вторглися в Україну, зірка часто розмірковує про конфлікти в Instagram.
"Попередній пост заблокували, мабуть багато скарг і нашим російсько-українським артистам він не зайшов!!! Ну нічого це ще раз доводить їхнє ставлення до рідної країни ☺ ️ " - висловилася Гвоздьова під новим кадром, не бажаючи змінювати свою думку.
У мережі також стали підтримувати:
"Ми встигли з ним ознайомитися ❤️; Ілона прочитала👏; ми встигли! І реально в шоці! Особливо від Василя!!!!! Земля кругла...; Ілона, ви розумниця!!! Ми хочемо знати наших "героїв" в обличчя! Спасибі 🔥; Ілона, це був дуже правдивий пост ❤️👏; розумничка Ілона! Все вірно!; Значить, кому потрібно було прочитати, прочитали! Нехай тепер з цим і живуть!😡 ; Спасибі Ілочка за вашу щирість і підтримку, я вас дуже полюбила ❤️».
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Зазначимо, раніше саме пост з жорстким зверненням викликала у громадян країни-агресора бурхливу реакцію:
"Присвячується всім моїм колишнім колегам по танцювальному цеху, особливо тим, хто зараз залишився в Росії, продовжує "творити" свої срані шоу, кастинги і так далі…
Я довго вичікувала момент і моніторила інформацію в пошуках ваших слів підтримки і знаєте що, нічого не знайшла крім радісних постів, кастингів, чорних квадратів і мовчання", - написала Ілона.
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