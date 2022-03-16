Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является довольно популярной украинской танцовщицей и звездой "Танці з зірками", которая привыкла высказываться в Инстаграм и не скрывает своей неприязни к артистам страны-агрессора. После того, как войска РФ вторглись в Украину, звезда часто рассуждает о конфликтах в Инстаграм.

«Предыдущий пост заблокировали, видимо много жалоб и нашим русско-украинским артистам он не зашёл!!! Ну ничего это ещё раз доказывает их отношение к родной стране☝️» - высказалась Гвоздева под новым кадром, не желая менять свое мнение.

В сети также стали поддерживать:

«Мы успели с ним ознакомиться ❤️; Илона прочитала👏; Мы успели! И реально в шоке! Особенно от Василия!!!!! Земля круглая...; Илона, Вы умница!!! Мы хотим знать наших «героев»в лицо! Спасибо 🔥; Илона, это был очень правдивый пост ❤️👏; Умничка Илона! Всё верно!; Значит, кому нужно было прочитать, прочитали! Пускай теперь с этим и живут!😡; Спасибо Илочка за вашу искренность и поддержку, я вас очень полюбила ❤️».

Отметим, ранее именно пост с жестким обращением вызвала у граждан страны-агрессора бурную реакцию:

"Посвящается всем моим бывшим коллегам по танцевальному цеху, особенно тем,кто сейчас остался в России, продолжает «творить» свои сраные шоу, кастинги и так далее…

Я долго выжидала момент и мониторила информацию в поисках ваших слов поддержки и знаете что, ничего не нашла кроме радостных постов, кастингов, чёрных квадратов и молчания", - написала Илона.

Напомним, "Боже, какое конченное": Гвоздева из "Танців з зірками" посмеялась над невежеством Скабеевой, видео.

Как сообщала Politeka, "В ужасающей ситуации, в оккупации": ведущая "1+1" Витвицкая рассказала о подруге, которой не может помочь.

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин вспомнил о своих концертах в Киеве и Харькове: "Даже говорить стыдно".