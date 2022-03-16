У мережі також підтримали роздуми з приводу останніх подій, що сталися під час ефіру на російському ТБ.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча багато років працює на українських телеканалах, бере участь у різних проектах і є популярною телеведучою світського шоу. Зараз артистка всіляко підтримує українців після нападу окупантів і займається допомогою громадянам, які втратили дітей.

"Під моїм постом про» прозрілу російську" розгорілася дискусія, чого ворог і домагався. У пості в каруселі дуже вичерпно про те, чому не варто всією країною радіти цим ліберальним постановкам, спасибі за вичерпне пояснення @mykhed " - пише Осадча під добіркою.

У мережі також підтримали роздуми з приводу останніх подій, що сталися під час ефіру на російському ТБ:

"Не варто в купе російського лайна вишукувати перлини🤮 🤮 🤮; повністю підтримую вашу позицію; погоджуюся!; Не вірю цим паскудам не секунди. Слава Україні; Дякую 👏 думаю, багатьом це роз'яснення буде доречно. Слава Україні 💛 💙і українцям💛 💙; так, абсолютно згодна (аж нудить (((; не треба роботи над ворогами героїв; Країна, обкладена з голови до ніг санкціями і на межі дефолту, не може бути щирою в такій ситуації».

"Харків! Я була в цьому місці тисячі разів, там живуть мої хороші знайомі і друзі. Харків'яни, ви герої! Немає таких слів підтримки і жалю, які можна тут написати, але я точно знаю, що буде мир і перемога. Вся Україна з вами кожну секунду. Молимося про вас!",- написано було в публікації раніше.

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