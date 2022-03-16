В сети также поддержали размышления по поводу последних событий, произошедших во время эфира на российском ТВ.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая много лет работает на украинских телеканалах, принимает участие в разных проектах и является популярной телеведущей светского шоу. Сейчас артистка всячески поддерживает украинцев после нападения оккупантов и занимается помощью гражданам, которые потеряли детей.

«Под моим постом о «прозревшей русской» разгорелась дискуссия, чего враг и добивался. В посте в карусели очень исчерпывающе о том, почему не стоит всей страной радоваться этим либеральным постановкам, спасибо за исчерпывающее объяснение @mykhed» - пишет Осадчая под подборкой.

В сети также поддержали размышления по поводу последних событий, произошедших во время эфира на российском ТВ:

«Не стоит в купе русского дерьма выискивать жемчужины 🤮🤮🤮; Полностью поддерживаю вашу позицию; Соглашаюсь!; Не верю этим паскудам не секунды. Слава Украине; Спасибо 👏 думаю, многим это разъяснение будет уместно. Слава Украине 💛💙и украинцам 💛💙; Да, совершенно согласна ( аж тошнит (((; Не надо работы над врагами героев; страна, обложенная с головы до ног санкциями и на грани дефолта, не может быть искренней в такой ситуации».

"Харьков! Я была в этом месте тысячи раз, там живут мои хорошие знакомые и друзья. Харьковчане, вы герои! Нет таких слов поддержки и сожаления, которые можно здесь написать, но я точно знаю, что будет мир и победа. Вся Украина с вами каждую секунду. Молимся о вас!", - написано было в публикации ранее.

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