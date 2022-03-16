Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", розповіла, яка у неї суперсила.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка і головна героїня проекту "Холостячка". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де в цей рааз поділася відео, на якому розповіла про свою суперсилу.

"У чому моя суперсила?

Я українка", - сказала Огневич.

"Дівчатка, це наша суперсила", - написала в публікації Злата.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Вау, Злата, ти просто уфф", "неймовірна", "ти справжня українка", "красуня, Я тебе люблю", "Ваша суперсила в красі", "Все буде Україна", "красуня наша", "Супер", "а ще наші дівчатка найкрасивіші".

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