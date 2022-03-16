Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка і головна героїня проекту "Холостячка". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де в цей рааз поділася відео, на якому розповіла про свою суперсилу.
"У чому моя суперсила?
Я українка", - сказала Огневич.
"Дівчатка, це наша суперсила", - написала в публікації Злата.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Вау, Злата, ти просто уфф", "неймовірна", "ти справжня українка", "красуня, Я тебе люблю", "Ваша суперсила в красі", "Все буде Україна", "красуня наша", "Супер", "а ще наші дівчатка найкрасивіші".
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