Украинская "холостячка" Злата Огневич решила высказаться о том, что сейчас происходит на ее родине и как россияне должны одуматься.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич в шоу "Холостячка" не смогла найти свою половинку и рассталась с мужчиной после финала, так как он этого потребовал. Сейчас Злата всеми силами пытается достучаться до россиян и рассказывает, как она помогает гражданам Украины.

«Прочь диктатора! Путин уничтожает украинскую культуру. Под угрозой разрушения Софиевский собор! Сожжен музей картин Марии Приймаченко. Сейчас вопрос к тем россиянам, которые не в курсе «че вообще происходит»:

Если на Красной площади и любой площади россии будет такое же - изменится ли ваша полемика? И да, я сознательно пишу «россия» с маленькой буквы. Потому что правительство там маленькое и ущербное», - высказалась Злата.

Отметим, украинские войска седьмой день отбиваются от российских оккупационных войск. Владимир Остапчук решил показать, что творят военные России против мирных жителей в Энергодаре, где расположена ЗАЭС.

"Оккупанты бросают гранаты в мирных жителей Энергодара", - написал Владимир. В сети выражений не сдерживают:

"Чтобы они сдохли", "Варвары, гореть вам в аду на том свете и на этом!!!!", "На такие посты рука не поднимается лайк поставить, проклятые", "Суки йобани..... "а потом попадают в плен и все как один «мы не знали, мы не стреляли», все они знали! поэтому смерть врагам!!!".

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