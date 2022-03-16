Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", рассказала, какая у нее суперсила.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица и главная героиня проекта "Холостячка". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот рааз поделась видео, на котором рассказала о своей суперсиле.

"В чем моя суперсила?

Я украинка", - сказала Огневич.

"Девочки, это наша суперсила", - написала в публикации Злата.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вау, Злата, ты просто уфф", "Невероятная", "Ты настоящая украинка", "Красотка, я тебя люблю", "Ваша суперсила в красоте", "Все будет Украина", "Красавица наша", "Супер", "А еще наши девочки самые красивые".

Напомним, "Холостячка" Огневич обратилась ко вражеским военным с серьезными заявлениями

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