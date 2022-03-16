Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица и главная героиня проекта "Холостячка". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот рааз поделась видео, на котором рассказала о своей суперсиле.
"В чем моя суперсила?
Я украинка", - сказала Огневич.
"Девочки, это наша суперсила", - написала в публикации Злата.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Происходит зачистка": бегство колонны оккупантов попало на видео
"Есть разные примеры с историей": Арестович ответил, как быть с Крымом и Донбассом
Найдено тело знаменитого актера: ему было лишь 41 год
Оккупанты готовят новые атаки с воздуха, Арестович раскрыл детали: "У них остается мощный запас ракет"
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Вау, Злата, ты просто уфф", "Невероятная", "Ты настоящая украинка", "Красотка, я тебя люблю", "Ваша суперсила в красоте", "Все будет Украина", "Красавица наша", "Супер", "А еще наши девочки самые красивые".
Напомним, "Холостячка" Огневич обратилась ко вражеским военным с серьезными заявлениями
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич рассказала, как распознать диверсанта среди соседей
Также Politeka сообщала, что Огневич призвала граждан РФ отправиться на протесты из-за действий Путина